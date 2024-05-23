Üniversite personeli A.E'nin adıyla anılan bir kişinin sakladığı 1,5 kilogram sentetik madde ele geçirildi ve şahıs tutuklandı.
Emniyetin takibindeydi
Operasyonun detaylarına göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucunda, üniversite kampüsünde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ciddi bilgiler elde edildi. Narkotik timlerinin Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği operasyon, bu bilgilerin doğruluğunu kanıtladı.
1,5 kilogram sentetik madde
Operasyon sırasında yapılan aramalarda, üniversite personeli A.E'ye ait olduğu tespit edilen 1,5 kilogram sentetik madde bulundu ve şahıs derhal gözaltına alındı.
Editör: Simge Akbulut