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Operasyon sırasında yapılan aramalarda, üniversite personeli A.E'ye ait olduğu tespit edilen 1,5 kilogram sentetik madde bulundu ve şahıs derhal gözaltına alındı.

Üniversite personeli A.E'nin adıyla anılan bir kişinin sakladığı 1,5 kilogram sentetik madde ele geçirildi ve şahıs tutuklandı.

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