ABD ekonomisine ait enflasyon ve istihdam verilerinin beklenenden düşük gelmesi, altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Piyasalar Belirsizlik İle Karşı Karşıya

ABD verilerine bağlı olarak şekillenen piyasalar, altın fiyatları üzerinde de etkisini gösteriyor. Özellikle ABD ekonomisine dair istihdam ve enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, altın fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Altın, dün akşam saatlerinde ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından dalgalı bir seyir izledi.

Ons Altın Değer Kaybediyor

Altın, güne 2158 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2155 dolar, en yüksek ise 2161 dolar seviyelerine ulaştı. Şu an itibariyle ise ons altın, 2158 dolardan işlem görüyor.

Gram Altın Komisyonsuz İşlem Görüyor

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz gram altın, güne 2225 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2218 lira, en yüksek ise 2250 lira seviyesine çıkarak dalgalı bir seyir izledi. Şu an için gram altın, 2226 lira seviyesinden alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da Durum Ne?

Kapalıçarşı'da ise gram altın, 2394 lira alış, 2421 lira satış fiyatlarıyla işlem görüyor.