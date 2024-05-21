Kazaya, O.Ö. yönetimindeki 35 BEU 676 plakalı yolcu otobüsü ile henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 03 RH 257 plakalı sulama borusu yüklü kamyonetin çarpışması neden oldu. İlk belirlemelere göre kazada 3'ü ağır olmak üzere toplamda 17 kişi yaralandı.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Olayın ardından çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ambulanslarla yaralıları çevre hastanelere sevk etti. Ancak yaralılardan Şükrü A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma sürüyor

Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın detayları ve sorumlularıyla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.