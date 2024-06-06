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Adreslerdeki A.A. ile İ.G'ye adli işlem uygulandı.

Ekipler, belirlenen adres ve iş yerinde yaptığı aramada, 99 bin 780 makaron, 40 kilo 327 gram tütün, 11 kilo 200 gram nargile tütünü, elektronik sigara ve 18 likit ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da termal oteller gurbetçilerin de gelmesiyle bayrama dolu girmeye hazırlanıyor

Afyonkarahisar'da termal oteller gurbetçilerin de gelmesiyle bayrama dolu girmeye hazırlanıyor

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Işıklar beldesinde kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da 99 bin 780 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

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