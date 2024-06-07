Edinilen bilgilere göre, 06 AG 1306 plakalı otomobili kullanan Ö.S.'nin henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Aracın savrulmasıyla birlikte R.S., Ş.S. ve D.S. isimli yolcular da yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye sevk edilirken, yaralılardan D.S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Olayın neden ve nasıl meydana geldiği konusunda detaylı bir soruşturma sürdürülüyor.