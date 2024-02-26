Bilal Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, İzmirlilerin, hizmet ve eser siyaseti özlemi çektiğini söyledi.

İzmir'in sorunlara çözümler bulunmasını istediğini Tugay'ın ise seçim döneminde merkezi idareye saldırmayı, Hamza Dağ'a yönelik "kabul edilemez dil" kullanmayı tercih ettiğini savunan Saygılı, "Gayet olumlu geçen seçim atmosferini, her gittiği yerden bahşettiği agresif, yersiz eleştirilerle baltalamaya çalışarak rüzgarı kendilerine çevirme çabası boşuna. İzmir'in duyarlılıklarını yerel hizmet yarışında kendilerine bu dille kalkan yapmaları boşuna. Çünkü, bu kez İzmir'le aramıza giremeyecekler." kaydetti.

Cemil Tugay'ın Hamza Dağ'ın projelerine yönelik eleştirilerini hatırlatan Saygılı, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Adayımız Hamza Dağ'a ve vaatlerine yüklenmek yerine elle tutulur iki proje açıklamaları demek bu kadar zor. 'Evet bugüne kadar yapamadık, bundan sonra yapacağız' demek bu kadar zor. Demek, kentsel dönüşüm, körfez, trafik, alt yapı başta olmak üzere, sorumluluğu kendilerine ait olan ve çözümsüz bıraktıkları sorunları kabullenmek bu kadar zor. Hizmet yolculuğu, niyet ve kararlılık ister, ciddiyetli bir hazırlık, planlama ister, vizyon ister. Bunları bir araya getiremeyenlerin kapıldığı panik, artık hiçbir işe yaramayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar ne söylerlerse söylesinler. Israrla onların bu saldırgan dilini konuşmayacağız. Israrla hizmet yarışı zemininin dışına çıkıp yumruk sallayanlarla bir olmayacağız. Israrla sadece ve sadece İzmir'e hizmet arzumuzu, heyecanımızı, projelerimizi anlatacağız."