Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu, Bağyurdu OSB Kavşağı’nda meydana geldi. İzmir yönünden Ankara yönüne ilerleyen Hakki Akim (55) yönetimindeki 34 EHC 916 plakalı, Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, tali yoldan çıkan Abdullah Demir (32) yönetimindeki 48 BY 621 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsünün altına giren otomobil, yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kazada Abdullah Demir ile otomobildeki Hacer Duman (31), Ela Nur Duman (23) ve Meryem Ercan (61), araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan otomobil sürücüsü Demir özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Demir ve Hacer Duman’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otobüsün sürücüsü Hakki Akim, ifadesi alınmak jandarma merkezine götürüldü.