Kırkpınar, enflasyonun bütün ekonomilerin en önemli problemi olduğunu vurgulayarak, "Gerek gelişmiş ekonomiler, gerekse gelişmekte olan ekonomilere baktığımızda, özellikle Euro bölgesi ve ABD'de bu sorunu çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Pandemiyle başlayan, Ukrayna-Rusya savaşıyla devam eden süreçler, ülkemizde 11 vilayeti kapsayan depremin etkisi, EYT düzenlemeleri ve çalışma hayatıyla ilgili yapılan ücret düzenlemeleri ekonomimiz üzerinde ciddi bir yük oluşturdu. Bu etkenler, fiyat istikrarının bozulmasına ve enflasyonun yukarı doğru ivmelenmesine yol açtı" dedi.

Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler

Ekonomi yönetiminin bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak için ciddi tedbirler aldığını belirten Kırkpınar, "Beş yıllık kalkınma planımıza ve orta vadeli programımıza uyumlu bir şekilde seyrediyor. Birinci hedefimiz, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak. Sıkı para politikası ve maliye politikası uygulanıyor. Bu durumu yapısal reformlarla destekliyoruz ve alınan tedbirler uygulanıyor. Bu politikalarla enflasyonu kalıcı bir şekilde düşük düzeyde tutabilecek kadar süreci devam ettireceğiz" dedi.

Ekonomik iyileşme ve gelecek hedefleri

Kırkpınar, son çeyrekte ekonominin yüzde 5,7 büyüdüğünü belirterek, "Cari işlemlerde çok ciddi iyileşmeler söz konusu. CDS verilerimizin ciddi olarak düzeldiğini ve risk primimizin 760’lardan 260'lara düştüğünü görüyoruz. İhracatımız artıyor ve cari açığa pozitif etki sunuyor, ithalatımız ise düşüyor. Merkez Bankası rezervlerimiz pozitif yönde artıyor. İşsizlik yüzde 8,6 düzeylerinde. Kişi başı millî gelirimiz 13 bin dolar düzeylerinde ve inşallah 13.800 dolarları aştığında ülkemiz gelişmiş ekonomiler kategorisine ulaşmış olacak" ifadelerini kullandı.

Enflasyon beklentileri ve alım gücü

Kırkpınar, enflasyonun Temmuz ayı itibariyle düşüş trendine gireceğini ve yıl sonuna doğru yüzde 38'li rakamların görüleceğini belirtti. Gelecek yıl enflasyonun yüzde 14 düzeyinde olacağını ve 2026 yılında tek haneli rakamların görüleceğini vurgulayan Kırkpınar, "Enflasyonu yüzde 5'lere indirmeyi hedefliyoruz. Böylece enflasyon kalıcı bir şekilde düşük düzeyde tutulmuş olacak ve ülke insanımızın alım gücü artacak" şeklinde konuştu.