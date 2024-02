İzmir'in Konak ilçesinde AK Parti'nin belediye başkan adayı olarak gösterilen Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sürdürdüğü ziyaretler çerçevesinde Çankırı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un misafiri oldu. Başkanlık makamında gerçekleştirilen görüşmede özellikle kentsel dönüşüme ilişkin önemli mesajlar verildi.

CHP’li Batur: ‘Başarılar dilemek boynumun borcudur”

Ziyarete ilişkin konuşan CHP Konak Belediye Başkanı Abdül Batur 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nin centilmenlik içerisinde gerçekleşmesini temenni etti. Batur, “Bu dönem kadın adayların yarışmasını görmek sevindirici. Centilmence bir yarış olsun. Başkanlık görevim boyunca çok güzel çalıştık. Bu anlamda hem sizlere hem de cumhur ittifakına teşekkür ediyorum. Yapıcı muhalefet, yapıcı eleştiri ve ortak projelerde ortak hareket ederek çok güzel dönemler geçirdik. Konak zor bir bölge. Kentsel dönüşüm alanında bundan sonra gelen arkadaşımızın da hassasiyetle üzerinde duracağı ve bu anlamda çalışan arkadaşların emeğini boşa çıkarmayacağından şüphemiz yok. Bize de bu konuda bir şey düşerse her zaman diyaloğumuzu devam ettiririz. Tabi zorlu bir süreç. Seçimler zor ve ciddidir. Bu sebeple size başarılar dilemek boynumun borcudur.” Dedi.

“Takoz sistemini yaşamak istemiyoruz”

Türkiye’de bir ilçeye milletvekili iken aday gösterilen AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da Batur’a temennilerinden dolayı teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi’nin de partisi tarafından kazanıldığı takdirde hizmetlerin İvedilikle gerçekleştirileceğinin önemini belirten Çankırı şöyle konuştu: “İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ’ın da bu yarıştan galip olarak çıkması gerekiyor ki ilçe belediyesi olarak engellere takılmayalım. Takoz sistemini yaşayan ilçe belediyeleri gördük. Nelerin yapılıp, nelerin yapılmadığını nelerin de yapılmak istenmediğine şahit olduk. Konak’ta çok iş var.”

“Algıları kırdık kadının gücünü, görünürlüğünü ortaya çıkardık”

Gerçekleştirdiği etkinliklerle dikkatleri üzerine çeken Çankırı, İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi’nde bölgedeki iş kadınları ile bir araya geldi. Coşkulu şekilde karşılanan Çankırı’ya iş kadınlarının ilgisinin yoğun olduğu gözlemlendi. Çankırı burada yaptığı konuşmada kadının insanı hayata getirme ayrıcalığının ötesinde toplumun uzlaştırıcı ve birleştirici yönünde en önemli güç olduğunu hatırlattı. Dünya ülkelerinin ekonomik kalkınmada sanayiden sanata, politikadan teknolojiye hayatın her alanında kadınlarla mümkün olduğunu belirten Çankırı; “2030 Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri ve gelecek nesillere ilham verme açısından kadınların, siyasi kimlikleriyle değil her saftan her cepheden ortaya koydukları gayretleriyle dayanışma halinde hareket edilmelidir. Türkiye olarak son çeyrek asırda 'elinin hamuruyla..' diye başlayan kadına karşı yaklaşımı, "kadın varsa başarı vardır" gerçeği ile yüzleştirdik. Algıları kırdık kadının gücünü, görünürlüğünü ortaya çıkardık. Ancak yeterli mi? Elbette değil! Özellikle İzmir gibi dişil enerjinin yüksek olduğu, adını 3 bin 500 yıl önce kadın savaşçılar olan Amazonlar’ın kraliçesi Smyrna’dan alan bu kent için daha fazlasını yapabiliriz.” İfadelerinde bulundu.

“Hep birlikte el ele çalışacağız”

26 Ağustos, Levent ve Ferahlı Mahalle toplantılarında mahalle sakinlerinin görüşlerini de dinleyen Çankırı, yerel yönetimlerde daha etkin bir katılım ve şeffaflık vurgusu yaptı. Burada yaptığı konuşmada Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, ‘’Bu toplantılarımızda sizlerin mahallelerinizdeki ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini dinlemek, bizim için büyük bir sorumluluktur. Her bir mahallemizde, sizlerin daha iyi bir yaşam standardına sahip olması, çocuklarımızın daha güzel bir geleceğe sahip olması için çalışıyoruz. Konak’ın her köşesinde, her mahallesinde adaletin, hizmetin ve refahın hakim olması için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ancak unutmayalım ki, bizlerin gücü, birlik ve beraberliğimizden gelmektedir. Birlik içinde olduğumuz sürece, hiçbir zorluk karşısında duramayacağımıza inanıyorum. Bizler, hemşehrilerimizin hizmetkarı olarak, her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. 26 Ağustos, Levent ve Ferahlı Mahallelerimizin güzel insanlarına bir kez daha teşekkür ediyor, mahallelerimizin daha da güzelleşmesi için hep birlikte el ele çalışacağımızı belirtmek istiyorum.’’ dedi.

Sosyal ve kültürel etkinliklere destek sözü

Manisalı Dernekler Federasyonu ve Konyalılar Federasyonu'nun ziyaretlerinde de bulunan Çankırı, bölge halkının talep ve beklentilerini dinledi. Ferahlı Mahallesi pazaryeri ziyareti sırasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları yerinde tespit etti. Tercanlılar Derneği ve Tercanlılar Eğitim ve Kültür Derneği'ni de ziyaret ederek dernek üyeleriyle bir araya gelen Çankırı, mahallelerdeki sosyal ve kültürel etkinliklere destek sözü verdi.