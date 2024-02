İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale’nin kente dair hazırladığı projeler ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı. İzmir İktisat Kongresi binasında gerçekleşen toplantıya Akşener ve Özlale'in yanı sıra genel başkan yardımcıları, İzmir milletvekilleri, İl Başkanı Ülkü Doğan, ilçe belediye başkan adayları, il yöneticileri, ilçe başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.



“İZMİR'E DOĞRU ANLATABİLİRSİNİZ”

Ümit Özlale'nin Büyükşehir projelerini anlatmak ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıtmak için İzmir'e geldiğini aktan Akşener, "Atatürk'ün ölüm yıldönümüne ait bir gazete geldi. O zaman anladım ki neden İzmir'e bu kadar gıcıklar. Türkiye'de her şehir Atatürkçüdür ama pergelin ucunun konduğu yer İzmir'dir, iyi ki varsınız. Ben insan olarak pek çok haksızlığı, iftirayı, çirkinliği zaman zaman asabileşsem de hazmetmeye gayret etmişimdir. Kendim için bir şey istemiyorum; bir siyasi parti kurduk ve bana 'Öne geç' dediler, geçtim. Milletimiz için isteyenim, arkadaşlarımızın adına isteyenim ama kişisel olarak ben isteyen değilim. Zaman zaman asabileşsem de milletim adına milletimden oy, destek ve teveccüh istiyorum. Birçok sözü hazmedip yuttum ama Atatürk ve ailesine edilen hiçbir sözü yutmadım. Babamın amcası Atatürk'ün arkadaşıydı. Hasan Tahsin Argun benim amcamdı. Şimdi Atatürk'ün kız kardeşi ve annesi ile ilgili onlardan o kadar çok şey dinledim ki... Zübeyde Hanım'ın hakkında konuşulan çirkinlikleri hazmedemeyip zaman zaman ağzımı bozdum, mahkemeye verildim. İsterdim ki Türkiye'de yer yerinden oynasın ama oynamadı. Bu yumruk arasındaki sistemden herkes memnun. İzmir ilk kurşunu atan, işgale 'Hayır' diyen şehirdir. Biz bunları doğru anlatamadığımız için Atatürk'ün varisi olanlar bu derece bazı konularda çok geniş düşünceli olamazlar. Diğer yandan Atatürk'ün her haline iftira atanlar ve bunları seyreden yöneticiler var. Ben seyredemem kardeşim, başıma ne gelirse razıyım. Bugün bir karar vereceksiniz 'izmir benimdir ceketimi assam kazanır' diyerek canı istediği irtibatları kuran bir anlayışa 'Evet' diyeceksiniz ya da Atatürk'ün torunu sayabileceğiniz onun yapacaklarından her türlü emin olduğunuz Ümit Özlale'ye 'Evet' diyeceksiniz. Ne o tarafla ne de bu tarafta olmak mecburiyetinizi ortadan kaldıracaksınız ve önemli bir anlayışı getireceksiniz. İnşallah partimin ne istediğini doğru anlatabilirim siz de İzmir'e doğru anlatabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

“İZMİR'İN ÜMİT'İ VAR”

Toplantının yapıldığı alanın İktisat Kongresi'nin yapıldığı alan olduğunu ve günün de kongrenin başladığı gün olduğunu söyleyen Akşener, "İzmir hem ilk kurşunu atan hem de ekonominin merkezi şehrimiz. Şimdi İzmirlilerin sadece bunun için bile bir emanete sahip çıkma mecburiyeti var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen insanlara İzmir'in kötü davrandığını gördünüz mü, görmezsiniz. Çünkü İzmir Atatürk'ün şehri... Şimdi eğer İzmir'de o yıllarda 'Ne gerek var Yunan gelmiş, koskoca İngilizle, Fransızlar burada' diyerek el sıkışılsaydı ne olurdu? O mecburiyeti İzmir hissetseydi ne olurdu? O günün şartlarında mantıklısı mandayı kabul etmekti, hiçbir şey yoktu... Ancak herkesin gözünde meçhule gitti; Samsun'a çıktı, önce Havza'ya sonra Amasya, Erzurum, Sivas'a... O meşgulden başarılı çıkacağına inanıyordu çünkü size, milletine güvendi. El sıkışmak kolaydı... İYİ Parti'nin misyonu sen aday çıkarırsan o kazanır cümlesine uymamaktı. Alt tarafı belediye bir seçim... Seni hiçbir zaman kabul etmemiş; birine göre gavur İzmir'dir birine göre mecbur İzmir... Hadi oradan be! Ümit Özlale seçildi, ondan önceki belediye başkanlarıyla, Kocaeli'de Sakarya'daki belediye başkanlığının ne farkı var... Sanki Allah Allah nidalarıyla cenge gidiyoruz. Ümit Özlale kazandığında demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, adalete inanan İzmirli'nin dediğinin dışında ne yapar ki? Tam tersi bu söylediklerimizi yapar ben kendisine kefilim. Ben mübadil bir ailenin kızıyım. O da Rumeli göçmeni bir ailenin çocuğu. Yunanistan'a, Bulgaristan'a gidenlerim tamamı yörüktür, Türkmendir. Pek çok haksızlığa maruz kalmışlardır ve ondan sonra ülkemize ve vatanımıza faydalı olabilelim diye Cumhuriyet için ülkeye geri gelmişlerdir. Orada mal bıraktık, mülk bıraktık sözünü bugüne kadar hiç onlardan duymadım. Yani zorluğu da bilmelisiniz, zorluğu bilen birini de seçmelisiniz. Güzel, İzmir'in Ümit'i var" dedi.

Son olarak, "Hiç kimseye hiçbir şeye mecbur değilsiniz, siz patronsunuz, öznesiniz, seçmezsiniz" mesajı veren Akşener, "Her beş yılda bir seçim olur bu defa seçin Ümit'i beğenmezseniz değiştirin. Ancak korkularla kamplaştırılırsanız kazandık zannedersiniz ama kazanmamış olursunuz. Her bir kutsala saygı duyulan, Atatürkümüze sahip çıkan ve onun izmir için ve Türkiye için düşündüklerini İzmir için hayata geçiren ve daha sonra 2028'de iktidar olarak Cumhuriyeti kuruluş ayarlarına çeviren olmak için size söz veriyorum" mesajı verdi.

ÖZLALE PROJELERİNİ ANLATTI



İYİ Parti Geneş Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından sonra söz alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, "İnanın mesele belediye kazanma meselesi değil. Biz sizin desteğinizle o belediyeyi kazanırız. Meselimiz sadece seçimi kazanmak değil bizim daha büyük meselelerimiz var. Ben sizin yollarınızı tamir eder, sorunlarınızı çözerim ancak bizim İzmir'i tekrar Atatürk'ün vizyonuna döndürmeye ihtiyacımız var. Ben de bunun için yola çıktım" dedi. 31 Mart yerel seçimlerinde seçilmesi durumunda kentte hayata geçirmek istediği projeleri aktaran Özlale, ilk 300 günde hayata geçirecekleri çalışmaları tek tek sıraladı. Özlale, "İzmir Açık Hava İhalesinden 1 milyar lira gelir elde edeceğiz. Türkiye'nin en büyük ve en modern hayvan bakım evini Yamanlar'a inşa edeceğiz. Su faturalarını yüzde 35 düşereceğiz. Hiç kimse kullanmadığı atık su bedelini ödemek zorunda kalmayacak. Toplu ulaşım 7 gün 24 saat olacak. Mavi Körfez projesi ile kimsenin cebinden para çıkmadan projeyi başlatacak ve Körfez'i ile barışık İzmir'i hayata geçireceğiz. İZBAN seferlerini artırarak artık ulaşımı sorun olmaktan çıkaracağız. Bayraklı Şehir Hastanesi'ne mecbur kalmayacaksınız belediye hastanelerini hayata geçireceğiz. Otogarı en kısa zamanda bitirecek cep otogarları ile beraber sorunu çözeceğiz. Suriyelilerden başlayarak levhası olmayan tüm işyerlerini kapatacağız. Artık denizler taşmayacak, sahildeki arabalar pert olmayacak. İkinci bahar yaşam sitelerinde yaş almış vatandaşımız temiz, sağlıklı yerlerde yaşayacak. Nöbetçi ambulanslar oluşturacağız. Yüzen otoparklarla otopark problemini halledecek, yeraltı otoparkları yapacağız. Bir aday Ankara'dan kaynak getireceğiz diyor diğeri kaynağını bile açıklamıyor, 'Başkasına teslim olmayın' diyor. Biz bütçemizi kendimiz yaratacağız. Bahane, mazeret edebiyatına sığınmayacağız. Marina yatırımlarına yön vereceğiz. Dış fonlardan yüzde 10'a yakın gelir elde edeceğiz. İzmir artık elektrikli arabalarla tanışacak, karbon emisyonunu bu ülkenin lugatından çıkaracağız. Kentsel dönüşüme hız vereceğiz, İYİ Parti İzmir'i bir daha vermemek üzere aldığında yüzde 60'ı değil yüzde 6'sı gecekondu olan bir şehir göreceksiniz. Kontrolleri yapacak, belediyeyi yolsuzluk ve rüşvetin merkezi haline getirmeyeceğiz. İzmir sorunlar şehri değil, fırsatlar şehri olacak" dedi.

ÖZLALE'NİN PROJELERİNDEN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

İYİ Partili Özlale, İzmir ile ilgili hazırladıkları projeleri şu sözlerle anlattı:

İNOVASYON VE TASARIM BAŞKENTİ PROJESİ

"İzmir limanı dönüştürülerek kültür ve tasarım başkenti haline getirilecek. Liman arkasındaki alanda grafik, tasarım, ürün ve peyzaj alanı gibi birçok sektöre hizmet verecek alan tasarlanacak. Dünyaca ünlü bir performans sanatları merkezi kurarak İzmir'i cazibe merkezi haline getireceğiz. Dünyaca ünlü müzik gruplarına ev sahipliği yapacağız. Cruise gemilerini gümrüksüz ticaret merkezimiz karşılayacak. Ege Bölgesi'nin ticari ürünleri bu alanda sergilenecek ve İzmir'in yerel ürünleri bu alanda bulunacak. Liman bölgesinden oluşturulacak yüzen otoparklarla karşıya yürüyerek geçeceksiniz.

Başkalarının hayallerinin bittiği yerde bizim hayallerimiz başlar. Biri hukukçu biri plastik cerrah ben ekonomistim. Alsancak Limanı'nın arkasını bütün bölgenin tasarım ve inovasyon başkenti haline getireceğiz. İzmirli gençler artık başka şehre gitmeyecek, hayallerini burada gerçekleştirecekler.

BASMANE ÇUKURU

Biz Basmane Çukuru'nda binlerce iş alanı yaratan dünyanın en büyük girişimcilik ve inovasyon merkezini kuracağız. Bu merkez global ve yerel firmaların yer aldığı bir yer olacak ve girişimler arası sinerji oluşturacak bir ekosistem kuracağız. Yer altına inşa edilecek 2 bin 500 araçlık otopark da bölgenin ihtiyacını sağlayacak. Bu alan Kültürpark'a da bağlanacak. Böylece İzmir'i yaratıcı ve yenilikçi endüstrilerin başkenti haline getireceğiz. 1 Nisan'da İzmir'i alırsak Basmane Çukuru utanç çukuru değil, dünyanın en büyük inovasyon merkezlerinden biri olacak. Gençler, Körfez'e bakarak hayallerini gerçekleştirecek.

KÜLTÜR VE TURİZM

Ege Medeniyetleri Müzesi... Ege birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer ama bizim dünyaca ünlü bir müzemiz yok. Agora'nın yanındaki yere dünyanın en büyük müzelerinden birini yapacağız. İnciraltı... İzmir'e bu kadar güzel ama metruk halde bir yer yakışmıyor. İnciraltı'na botanik parkı ve kongre merkezi kuracağız. Performans sanatları merkezi kuracağız. 3 bin 500 kişilik, Türkiye'nin en büyük PSM'de dünyanın en ünlü sanatçılarını izleyeceksiniz.

TOPLU TAŞIMA VE TRAFİK



Yürüyüş platformu ile İzmirliler, Alsancak ve Karşıyaka arasını bisikletle 7, yürüyerek 20 dakikada gidebilecekler. Cumhuriyetin 100'üncü yılı arasında simge binaları oluşturacağız. Körfez'e bu kadar yakın ama denize bu kadar uzak olan başka bir şehir olmaz. Yüzer otoparklar, otopark problemini çözecek. Bu otoparklar hareket halinde olacak, ihtiyaç olan noktaya gidecek. Ayrıca Karşıyaka'ya o stat yapılacak, sahil Kaf-Sin-Kaf diye inleyecek. Bunun dışında yapay zeka ile trafik denetimi yapacağız. İzmir'in hangi bakanlıkta parası varsa ben gider o parayı alırım. Gider çatır çatır kavga ederim, bunu Genel Başkanımdan öğrendim. Gider, İzmir'in hakkını İzmir'e getiririm. Altyapı, çevre, afet ve kentsel dönüşüm sorunu var ama İYİ'lerin buna da çözümü var.

GÜVENLİ İZMİR

Maalesef İzmir güvenlik sorunu yaşıyor. Narkotik tecrübesi olan emekli emniyet görevlilerinden ve tedavisi başarı ile tamamlanmış gençlerden ekipler oluşturacağız. Bu ekiplerle çalışacak İzmir'deki madde bağımlılığı sorununu çözüp atacağız. 24 saat iletişim kanalları kuracağız. Kadınların güvenliğini artırmak için sokak aydınlatmalarını oluşturacağız. Şiddete maruz kalan kadınlara hukuksal ve psikolojik destek vereceğiz. Suriyelilere 'Hayır' diyoruz. Geçici sığınma statüsündeki kişilerin işyeri açmalarının önüne geçeceğiz.

HAYVAN HAKLARI

Yamanlar Sanatoryumu'nun oradan alanda modern bir barınak inşa edeceğiz. Sokak hayvanlarımız için etkin kısırlaştırma programı oluşturacağız. Belediye bünyesinde hayvan hakları yönetim kurulu oluşturacağız.

SOSYAL PROJELER

Her mahalleye kreş sözü veriyoruz. Okulda yemek uygulamasını hayata geçiriyoruz. Okulda yemeği bölgedeki çiftçilerden ve kooperatiflerinden sağlayacağız. İzmir'de bir genç KYK borcunu ödeyemiyorsa belediyeye gelecek. Biz onun borcunu ödeyeceğiz o da belediyede bir sosyal sorumluluk projesinde çalışacak. Çevrimiçi eğitim imkanı sunan Eğitim Kartı ile öğrencilerimize destek olacağız. Engelsiz ve trafiğen kapalı yürüyüş rotaları oluşturacağız. Engelsiz Şehir Teknolojileri Fuarı düzenleyecek ve bunu de Engelsiz Yaşam Teknolojileri Enstitüsü bünyesinde yapacağız. Engelli dostu taksi projesini hayata geçireceğiz. Engelli sporcularımıza da sponsorluk desteğini bizler vereceğiz. Yüksek Öğretim Yaşam Siteleri inşa ederek öğrencilerimizin barınma krizine son vereceğiz. 100 bin gencimize 20 GB internet vereceğimize, dar gelirli öğrencilere İzmirli Kart desteği benden, Ümit Ağabeylerinden. Üniversite ve KYK yurtlarına 7 gün 24 saat ring seferleri düzenleyeceğiz. İkinci bahar yaşam siteleri oluşturacağız.

AKILLI BELEDİYECİLİK

Çevrimiçi vergi ödeme, izin başvuru, evrak. Takibi hizmetleri, büyük vergi uygulamaları yapacağız. Tek Masa projemiz var. Bugün belediyeye gittiğinizde birçok birim var, siz de işleminizi yapmak için birçok büroya gitmek istiyorsunuz. Ben her birinize birer belediye temsilcisi atayacağım. İster telefonla, ister görüntülü konuşma ile temsilcinizi arayacak ve sorununuzu çözeceksiniz. Artık belediyeye gittiğinizde davetsiz misafir gibi değil patron gibi hissedeceksiniz."

Özlale, projelerini tanıtmasının ardından "Bunlar size hayal gibi gelebilir. Kalkınmanın öncüsü İzmir şehrinin altından çok sular aktı diyebilirsiniz ama köprü hala dimdik ayaktadır. O köprü İzmir'dir" diye konuştu. Programın sonunda ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı yapılırken belediye başkan adaylar tek tek sahneye çıkarak partilileri selamladı.

İL BAŞKANI DOĞAN’DAN “KALE” ÇIKIŞI



Toplantıda konuşan İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan da "Genel Başkanımız Meral Akşener bize bir yol gösterdi: Hür ve müstakil siyaset... Biz de İzmir'de İYİ Parti neferlerinden olarak tüm hemşehrilerimize 'Mecbur değilsin, üçüncü bir seçenek var' diyoruz. Hizmet görmemeye mahkum, kaderine terk edilmiş İzmir'in makus talihini birlikte değiştireceğimize yürekten inanıyorum. Yıllardır Türkiye'yi kötü yöneten iktidara hesap sorduğumuz gibi İzmir'i de kötü yöneten yerel iktidara hesap soracağız. Bozuk zihniyete de bozuk yollara da mecbur değilsin İzmir; çürük adalete de çürük altyapıya da mecbur değilsin. Şunu unutmasınlar İzmir kimsenin kalesi değildir. Eğer birinin kalesi olacaksa düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin'in, şanlı bayrağımızı asan Yüzbaşı Şerafettin'in, 9 Eylül'de düşmanı denize döken Mustafa Kemal Atatürk'ün kalesi olacaktır. İnanıyoruz ki 31 Mart'ta İYİ Parti İzmir'e güneş gibi doğacak, İzmir iyi olacak" diye konuştu.