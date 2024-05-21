Altının gram fiyatı, dün 2.523 liraya kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak bugün ons altındaki düşüşle birlikte gram altın da hafif gerileyerek 2.507 lira seviyesine indi.

Ons altın 2.419 dolardan işlem görüyor

Dün 2.450 doları test ederek rekor tazeleyen ons altın, günü yüzde 0,5 değer kazancıyla 2.426 dolardan kapatmıştı. Bugün ise yüzde 1,3 düşüşle 2.419 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Diğer altın türlerinde son durum

22 Ayar Bilezik: 2.274,59 TL (alış) - 2.293,44 TL (satış)

Cumhuriyet Altını: 16.259 TL (alış) - 16.385 TL (satış)

Yarım Altın: 8.169 TL (alış) - 8.232 TL (satış)

Çeyrek Altın: 4.072 TL (alış) - 4.116 TL (satış)

Reşat Altını: 16.291,47 TL (alış) - 16.417,95 TL (satış)

Kulplu Reşat Altını: 16.293,69 TL (alış) - 16.420,20 TL (satış)

22 Ayar Altın (TL/Gr): 2.277,72 TL (alış) - 2.403,05 TL (satış)