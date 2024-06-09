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Kaza anı ise aynı istikamette seyreden bir tırdaki araç kamerasınca görüntülendi.

Cenaze, itfaiye erlerince araçtan çıkarılarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde sürücü Elitaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükçekmece'de bir kişi evine gelen kar maskeli şahıs tarafından öldürüldü

Büyükçekmece'de bir kişi evine gelen kar maskeli şahıs tarafından öldürüldü

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