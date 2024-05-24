Olay, Aydın-Denizli Çevreyolu üzeri Pınardere Mevkii'nde meydana geldi. 27 AEP 908 plakalı pamuk balyası yüklü tırın dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden tır şoförü, aracı hemen durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu alevler, diğer balyalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.