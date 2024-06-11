Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği bünyesinde bulunan resmi ve özel ekipler, ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleriyle birlikte Aydın genelinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Suçun yoğun olduğu bölgelerde özellikle drone destekli operasyonlar gerçekleştirilirken, tren garı, otogar, AVM'ler, çarşılar, pazar yerleri, okul çevreleri ve şehir giriş-çıkışlarında sıkı denetimler yapıldı. 3-9 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 13 bin 789 kişi ve 3 bin 387 araç sorgulandı. Bu süreçte 28 aranan şahıs yakalanırken, bir hacizli araç ile bir çalıntı motosiklet de ele geçirildi.

Ayrıca, yapılan uygulamalarda 573 olaya müdahale edilirken, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 14 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 28 fişek, 1 kurusıkı tabanca ile 3 şahıstan toplamda 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Mobil PTS Sistemiyle de bin 212 aracın sorgulandığı belirtildi.