Sabah saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'ndaki işyerlerine gelen vatandaşlar, dükkanlarının önünde ölü kedilerle karşılaştı. İşlerine gitmek için bulvar ve ara sokaklarda yürüyen vatandaşlar, onlarca kedi ölüsü görmenin şokunu yaşadı. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, kedilerin ölüm nedeninin bir an önce belirlenmesini ve sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi. Hayvanseverler, yetkililerden hızlı ve etkili bir soruşturma başlatılmasını talep ediyor.

Efeler Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, olayın araştırılması için hemen harekete geçti. Kedilerin ölüm nedenini belirlemek amacıyla veteriner ekipleri bölgeye sevk edildi. Veterinerler, kedilerin ölümünde herhangi bir zehirlenme ya da hastalık belirtisi olup olmadığını inceleyecek.