Yangın, saat 14.45 civarında Havran'ın Eğmir Mahallesi'nde tarım arazisi olarak kullanılan bir ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine olay yerine derhal çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 1 helikopter ve 2 uçak, karadan ise 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve toplamda 54 personel katılıyor.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması ve daha fazla alanın yanmaması için yoğun bir şekilde mücadele ediyor. Yangının söndürülmesi için soğutma çalışmaları da devam ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.