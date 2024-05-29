Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından verilen önerge doğrultusunda, tarımsal sulamanın ücretsiz olması da kabul edildi. Bu sayede Balıkesirli çiftçiler, sulama için herhangi bir ücret ödemeyecek.

Marmara Bölgesi'nin en pahalı suyu Balıkesir'deydi

Balıkesir, Marmara Bölgesi'nin en pahalı suyunu kullanan şehirlerden biriydi. Bu durum, hane halkı ekonomisini olumsuz etkilemekteydi. Alınan indirim kararı ile birlikte Balıkesirlilerin su faturalarında önemli bir düşüş olması bekleniyor.

İndirim tüm tarifeleri kapsayacak

Suya yapılan %15 indirim, konutlar, işyerleri ve diğer tüm tarife gruplarını kapsayacak. Bu sayede Balıkesirlilerin tümü indirimden faydalanabilecek.

İndirim 1 haziran'dan itibaren uygulamada

Suya yapılan indirim, 1 Haziran 2024 tarihi itibariyle uygulamaya konulacak. Balıkesirliler, Haziran ayından itibaren su faturalarında indirim görmeye başlayacak.

Bu haber Balıkesirlileri sevindirdi

Balıkesir'de suya yapılan indirim kararı, Balıkesirliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Birçok vatandaş, sosyal medya hesapları üzerinden indirimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Balıkesirli hemşehrilerimiz için suyun daha ucuz ve erişilebilir olması için elimizden geleni yapıyoruz. Tarımsal sulamanın ücretsiz olması ve su tarifelerine yüzde 15 indirim yapılması kararı ile Balıkesirlilerin su faturalarında önemli bir düşüş olmasını sağlayacağız. Bu kararla hane halkı ekonomisine katkıda bulunmayı ve Balıkesirlilerin refah seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.