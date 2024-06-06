Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikler, basın kartı alım süreçlerinde önemli yenilikler getiriyor.

Sürekli Basın Kartı İçin Yeni Şartlar

Yönetmelikteki değişikliğe göre, sürekli basın kartı alabilmek için gerekli olan 18 yıllık mesleki hizmet süresinde, serbest basın kartı taşınan dönemlere ait toplam sürenin en fazla 24 ayı dikkate alınacak. Bu düzenleme, basın kartı alımında daha kesin ve net sürelerin belirlenmesini amaçlıyor.

Anadolu Ajansı ve TRT İçin Özel Düzenleme

Yeni yönetmelikle birlikte, Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nda (TRT) haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmeyecek. Bu düzenleme, basın kartlarının sadece haber alanında aktif olarak çalışan gazetecilere verilmesini sağlayacak ve basın kartının profesyonel niteliğini korumayı hedefliyor.

Yönetmelik Değişikliğinin Detayları

Yeni düzenleme, gazetecilik mesleğinde sürekli basın kartı taşıyanlar için belirlenen sürelerin netleştirilmesi açısından önemli bir adım. 18 yıllık mesleki hizmet süresinde serbest basın kartı taşınan dönemlerin en fazla 24 ayının dikkate alınması, basın kartının verilme kriterlerini daha somut hale getiriyor.

Anadolu Ajansı ve TRT'de haber alanında çalışmayanlara basın kartı verilmemesi, bu kurumların basın kartı politikasında önemli bir değişiklik olarak dikkat çekiyor. Haber dışındaki alanlarda çalışanların basın kartı alamayacak olması, basın kartının mesleki odaklı kullanımını güçlendirecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Açıklama

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri, bu değişikliklerin basın kartının itibarını ve profesyonelliğini artırmayı amaçladığını belirtti.

Yönetmelikte Anadolu Ajansı'nda basın kartı alabilecek unvanlar da yeniden düzenlendi. Yönetmeliğe göre Anadolu Ajansı’nda basın kartı alabilecek ünvanlar şöyle:

"-Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri.

-Genel müdür, genel müdür yardımcısı ve genel yayın yönetmeni.

-Genel yayın yönetmenine veya genel müdür yardımcısına bağlı çalışan haber direktörleri.

-Genel müdür yardımcısına bağlı çalışan direktörler.

-Koordinatörler, haber koordinatörleri, müşavirler, yayın danışmanları, haber müdürleri, haber planlama müdürleri, müdürler, haber müdür yardımcıları, müşavir yardımcıları ve müdür yardımcıları.

-Bölge müdürleri ve bölge haber müdürleri.

-Başmuhabirler, başfoto muhabirleri, başkameramanlar, başgrafikerler, başkurgucular ve başyayıncılar.

-Kıdemli muhabirler, kıdemli foto muhabirleri, kıdemli kameramanlar, kıdemli grafikerler, kıdemli kurgucular ve kıdemli yayıncılar.

-Muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, grafikerler, kurgucular ve yayıncılar.

-Yardımcı muhabirler, yardımcı foto muhabirleri, yardımcı kameramanlar, yardımcı grafikerler, yardımcı kurgucular ve yardımcı yayıncılar."