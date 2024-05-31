Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Söğüt Mahallesi'nde halkı ve esnafı ziyaret etti. Ardından merkez pazar yerini de ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Başkan Ünlü, halkla iç içe bir yönetim anlayışıyla Söğüt Mahallesi'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yapılabilecek çalışmalar hakkında talep ve önerileri dinledi. Acil işlerle ilgili birim müdürleriyle görüşüp gerekli talimatları verdi.

Ünlü, "Bugün müdürlerimizle birlikte Söğüt'teydik. Mahallemiz özellikle yerli turistlerin uğrak noktası. Esnafımızla görüşüp talepleri dinledik. Notlar aldık, en acil işlere öncelik vereceğiz" dedi. Özellikle dereler, temizlik ve fen işleriyle ilgili sorunların çözülmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti.

Başkan Ünlü, merkez pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlarla konuştu. Esnafa başarılar dileyip, pazar yerinin koşullarını iyileştirmek için yapılması gerekenleri inceledi.