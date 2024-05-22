Mahalle Muhtarı Hasan Öz'ü ziyaret eden ve vatandaşlarla bir araya gelen Köksal, "Yerinde tespit, yerinde çözüm" anlayışı ile her mahalleye eşit hizmet götüreceklerini söyledi.

Köksal, mahallede yapılacak yatırımlar ve çalışmalar için vatandaşlardan gelen talepleri dinledi. Çok amaçlı salonun düğün sezonuna yetiştirilmesi ve halk ekmek satış büfesi talebi gibi konularda çözüm üretti.

Afyonkarahisar'ı daha yaşanabilir bir kent haline getirme yolunda kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayan Köksal, "Hizmetten mahrum kalmış olan tüm mahallelerimiz için gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.