Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği seçimi için Bursa'dan Ankara'ya geçen Okuroğlu, ardından Türkiye Belediyeler Birliği seçimi için Ankara'da bulundu. Dün gerçekleştirilen belediyeler birliği seçiminde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla bir araya gelen Okuroğlu, bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde önemli temaslarda bulundu.

CHP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları ve Genel Başkan Yardımcılarıyla görüşen Okuroğlu, Tire'de hayata geçireceği projeleri ve devam eden faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i makamında ziyaret eden Okuroğlu, genel başkanla sohbet ederek, Tire'nin selamını iletti.

Okuroğlu, ziyaretlerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i ziyaret ettim. Tire'nin selamını ilettim. Değişim ve ilerleme yolunda, Tire olarak biz de elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücüyle, geleceği birlikte inşa edeceğiz" dedi.