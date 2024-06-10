Merkezefendi Belediye Meclisi, Başkan Doğan'ın liderliğinde gerçekleşen Haziran ayı toplantısında, Başkanın vaat ettiği 60+1 projelerinden biri olan elektrikli araçlar için 'Şarj İstasyonları' projesine yeşil ışık yaktı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün bütçesine elektrikli araç şarj istasyonları ve güneş enerjisi panelleri gibi eklemeler yapılması için Belediye Meclisi tarafından onaylandı.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Özellikleri

Şarj istasyonları, farklı elektrikli araç türlerine uygun şarj bağlantı noktalarına sahip olacak ve akıllı şebeke entegrasyonu ile ödeme/abonelik sistemlerini barındıracak.

Çevre Dostu Bir Belediye

Başkan Doğan, "Merkezefendi'ye her zaman yenilikçi bir hizmet anlayışıyla yaklaşıyoruz. Elektrikli araç şarj istasyonları projemiz, hemşehrilerimizin taleplerini karşılamak ve şehrin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak için önemli bir adım. Ayrıca, çevre dostu bir belediye olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik etmek ve çevre kirliliğini azaltmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.