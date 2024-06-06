Temizlik işçilerinin kent için çok önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Ünsal, temiz bir Karşıyaka için vatandaşların desteğini de beklediğini ifade etti.

Şantiyede Sabah Buluşması

Sabahın erken saatlerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Başkan Ünsal, şantiyeyi gezerek işleyişi yerinde inceledi. İşçilerle kahvaltı yapan Ünsal, sıcak ve samimi bir ortamda personelin önerilerini dinledi ve hizmet kalitesinin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Hedef: Tertemiz Karşıyaka

"Hedef Tertemiz Karşıyaka" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında konuşan Ünsal, temizlik işçilerinin görevlerinin ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Ünsal, “Sizin göreviniz çok değerli. Sorumluluğunu aldığınız iş yapılmadığı zaman vatandaş ‘belediye çalışmıyor’ diye düşünüyor. Ama sizi çalışırken gördüğünde ‘belediye çalışıyor’ diyor. Dolayısıyla sizin işiniz hem çok zor hem de çok değerli. Seçim sürecinde dolaşırken temizlik konusunda çok şikâyet alıyorduk. Bu nedenle bürokratlarımızı her gün arayarak bu işi düzeltmemiz lazım diye bastırıyorum. Ama elime geçen her fırsatta söylüyorum, bu sadece bizim emeğimizle olmaz. Halkımızın da kurallara uyması gerek” dedi.

Bilgilendirme ve Yaptırımlar

Ünsal, vatandaşların da temizlik kurallarına uyması gerektiğini belirterek, kampanya kapsamında hem bilgilendirme yapılacağını hem de kurallara uymayanlara yaptırımlar uygulanacağını söyledi. “Çöpünü konteynere atmak yerine yanına bırakan vatandaşlarımız yüzünden sorunlar yaşıyoruz. Bu konuda da halkımızı bilinçlendireceğiz” diye ekledi.

Birlikte Başaracağız

Zor bir dönemde zor bir görev üstlendiğinin farkında olduğunu belirten Ünsal, “Kemerleri sıktık, gelirimizi artıracak çalışmalar yapıyoruz. Alın terinizin karşılığını almanız bizim için çok önemli. Güveniniz, sabrınız, emeğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hep birlikte tertemiz kent hedefimize ulaşacağız” ifadelerini kullandı. Kahvaltının ardından Başkan Yıldız Ünsal, göreve çıkan personeli el sallayarak uğurladı.