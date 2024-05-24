Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine ilçede bulunan bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve çok sayıda silah bulundurulduğunu belirledi. Adresi bir süre gözetim altında tutan ve şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip gerçekleştiren ekipler, yeterli delillere ulaşmasının ardından savcılıktan operasyon için gerekli izni aldı.

Şafak Vakti Baskını

Sabah saat 05.00’te düzenlenen operasyonda, belirtilen adrese baskın yapıldı. Evin çeşitli bölümlerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 1’i dürbünlü olmak üzere 2 pompalı tüfek, 7 kartuş, 92 fişek, 1 hassas terazi, 222 gram metamfetamin, 40 gram esrar, 1 muşta ve 2 sustalı bıçak ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği düşünülen 2 bin 550 euro, 100 dolar ve 3 bin 95 TL'ye de el konuldu.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.M., A.Ç. ve S.Ö. adlı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ç.’nin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama, kadına karşı basit yaralama, uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ç. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.