Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde toplanan bir grup eylemci, kıyı işgallerini protesto etti ve halk plajı olarak ayrılan alanın ölçümünü gerçekleştirdi. Bu haftaki eylemi, son dönemde kaçak yapılaşmanın arttığı Bitez sahilinde gerçekleştiren Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi, kıyılar üzerindeki halkın haklarını savunmak için çaba harcadı.

"Kıyılar halkındır" dediler

Eylemciler, "Kıyılar Halkındır" ve "Kıyı Kanununu Uygula" gibi yazılı pankartlar ve dövizler taşıyarak şezlonglar ve masalar arasından yürüdüler. Bazı sahil bölgelerinde şezlong ve masaların denize kadar uzandığı için yürüyüş yaparken suya girmek zorunda kalan eylemciler, vatandaşlardan da destek aldılar.

"Kıyılar herkese eşit olmalı"

Eylemciler, yürüyüşlerini sahildeki bir cami önünde sonlandırdılar. Burada, halk için ayrılan plajın ölçümünü yapan Muğla Çevre Platformu'ndan Güney Şirin, elindeki havluyu sermek için uygun bir yer aradı ve işgallere son verilmesi çağrısında bulundu.

Grup adına yapılan basın açıklamasında, kıyıların herkesin eşit ve özgürce kullanımına açık olması gerektiği vurgulandı. Anayasa'nın kıyılarla ilgili hükümlerine uyulması ve işgallerin sonlandırılması talep edildi. Eylemciler, Belediyeler ve Turizm Bakanlığı'ndan, halkın anayasal haklarını korumak için gereken adımları atmalarını istediler.