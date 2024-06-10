Bodrum, bayram tatilinde yüzde 90'ın üzerinde doluluk yaşarken, turizmin 12 aya yayılması için sürdürülebilir stratejiler konuşuluyor.

Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü ve POYD Bodrum Temsilcisi Yiğit Girgin, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının sektörde büyük bir hareketlilik yarattığını belirtti. Girgin, Bodrum’un turizm potansiyelini sürdürülebilir kılmak için 12 ay turizme odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Konaklama kapasitesi ve ekonomik etkileri

Girgin, Bodrum’un konaklama kapasitesi hakkında bilgi vererek, "Bodrum yarımadasında 840 tesis ve 89,606 yatak bulunuyor. Bu rakam, Milas bölgesi de eklendiğinde 931 tesis ve 96,466 yatağa ulaşıyor. Bodrum'daki oteller, farklı gelir gruplarına hitap ediyor. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması, özellikle iç pazarda büyük bir hareketlilik yarattı. Bu durum, ülke ekonomisine de katkı sağlayacaktır" dedi.

Ortak akıl ve planlama ihtiyacı

Girgin, sürdürülebilir turizm için sezonun 6 aydan 12 aya çıkarılması gerektiğine dikkat çekerek, "Bodrum, sürdürülebilir turizm aşamasına gelebilmiş değil. Sezonun kısa olması ve ekonomik şartlar, fiyatları tetikliyor. İlk etapta sezonu 8 aya, ardından 10 aya çıkarmayı planlamalıyız. Kentin tüm aktörleri olarak ortak akılla hareket etmeliyiz. Sezonu uzatmak için STK'lar, yerel yönetimler, yatırımcılar ve Bakanlık birlikte çalışmalı," diye konuştu.

Bodrum sürdürülebilir olabilir

Girgin, sürdürülebilir turizm için envanter çalışmalarının önemini vurgulayarak, "Elimizdeki envanterin ne olduğunu tam olarak bilmemiz gerekiyor. Bilmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Bu nedenle, Sıtkı Koçman Üniversitesi ile temas halindeyiz. Bodrum'da şu anda 100 bin civarında yatağımız var. Sezon boyunca bir milyon turisti ancak ağırlıyoruz. Sezonu uzatarak bu rakamı daha da artırabiliriz. Bodrum'da otellerin yazlık konseptte olması bir handikap. Ancak kültür, sanat, spor, müzik ve gastronomi gibi alanlarda Bodrum sürdürülebilir olabilir" ifadelerini kullandı.

"Doğru insan kaynağı önemli"

Girgin, Bodrum'a yapılan yatırımların yeterli olmadığını, kentin öz değerlerinin pazarlanması gerektiğini belirterek, "Sezonda 2 milyar doların üzerinde bir turizm hareketliliği var. Ancak sezonu yıla yayarak bu rakamı iki katına çıkarabiliriz. Kentin tanıtımında özel bir strateji uygulamalıyız. Bodrum'un tarihi, doğası, kültürü ve gastronomisi, turistlerin buraya gelmesini sağlayan asıl unsurlar. Doğru insan kaynağı olmazsa, yatırımların önemi kalmaz. Kentin zenginliklerini planlı bir şekilde ön plana çıkararak turizm hareketini yıl geneline yaymalıyız" dedi.