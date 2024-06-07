Bodrum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bodrum Deniz Müzesi ve Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu’na bağlı Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Blue Exile Art Project (BEAP) Sualtı Parkı'nın ilk etabı, 12 Haziran 2024 Çarşamba günü Bitez Mevkii Görecek Adası’nda saat 11:00'de gerçekleştirilecek etkinlikle açılıyor.

Deniz çayırlarını koruma ve farkındalık yaratma hedefi

Proje, Bodrum Yarımadası'ndaki deniz çayırlarını korumak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Project Posidonia ile iş birliği içinde yürütülüyor. Sualtı parkının ilk etabında, altı sanatçının eseri sergilenecek. Sanat, deniz ve kıyı koruma bilincini güçlendirmek için kullanılıyor.

BEAP'ın büyüyen yolculuğu

Bodrum Karaada/Kaçakçı Koyu’nda 2022 yılında gerçekleşen sualtı sergisi ile başlayan Blue Exile Art Project (BEAP), büyüyerek devam ediyor. 2024 yılı ana teması “Oksijen” olan proje, dünyanın en önemli oksijen kaynağı olan denizlere dikkat çekmeyi hedefliyor.

Sanat ve çevre bilincini buluşturan eserler

BEAP Bodrum Sualtı Parkı’nın ilk etabında Ayla Turan, Doğu Çankaya, Esra Sağlık, Genco Gülan, Kemal Tufan ve Mehmet Kutlu'nun eserleri yer alacak. Sanatçılar, "Oksijen" temasıyla ilişkilendirerek ürettikleri eserlerini mermer, kil ve betondan yapılmış büyük boyutlu heykel, heykel grubu ve yerleştirmeler olarak sergileyecek. Kemal Tufan, eserini 12 Haziran’da gerçekleşecek açılışta bir sualtı performansı ile yaratmaya başlayacak.

Açılış etkinliği

Açılış etkinliği, Görecek Adası’nda BEAP Bodrum Sualtı Parkı alanında, sponsor PF Marine’e ait platformda yapılacak. Sualtı performansı, platform üstünden canlı olarak izlenebilecek. Katılmak isteyenlerin sınırlı kontenjan nedeniyle organizasyona ulaşarak kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Proje destekçileri ve sponsorları

Proje, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi gibi kurumlar tarafından destekleniyor. Ana sponsorları arasında PF Marine, Alpay Mermer, Muttaş ve İbak Beton bulunuyor. Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş., Bodrum Ticaret Odası, IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Ege Grup, Ağanlar Shipyard&Marina gibi birçok kuruluş da projeye destek veriyor.

Dalış okulları da destek veriyor

Bölgede bulunan dalış okulları Aquapro Dalış Merkezi, Aşkın Diving, Blue Escape Dalış Merkezi, Bodrum Su Sporları Kulübü, Bodrum Sualtı ve Doğa Sporları Merkezi, Deep Blue Dalış Merkezi, Elysion Dalış Merkezi, Erman Dalış Merkezi, Happy Bubbles Dalış Merkezi, Rixos Divers, Talia Dalış Merkezi, Turkuaz Dalış Merkezi ve Venüs Dalış Merkezi de projeye katkı sağlıyor.