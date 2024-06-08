Bodrum’da restoran işletmeciliği yapan 35 yaşındaki Emir Önal, evinin bahçesinde ağaca asılı halde ölü bulundu.

Trajik olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, Emir Önal Ortakent Mahallesi Ali Kelle Ormanı mevkisi Çayır Sokak’ta bulunan evinin bahçesinde ölü bulundu. Olay, Önal'ın kız arkadaşının öğle saatlerinde balkona çıkmasıyla ortaya çıktı. Kız arkadaşının hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine, ekipler hızla olay yerine intikal etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Emir Önal’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Emir Önal’ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.