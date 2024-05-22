Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce yaşanan silahlı yaralama olayını derinlemesine araştırarak, olayın failinin F.A. olduğunu tespit etti. Bu bilgi üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli F.A.'nın saklandığı adresi belirledi ve başarılı bir operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.

19 yıl hapis cezası ortaya çıktı

Yakalanan F.A.'nın yapılan incelemelerde, hakkında kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere adli makamlara sevk edildi.