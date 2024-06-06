Buca'da, hediyelik eşyalardan gıdaya kadar geniş bir ürün yelpazesini içeren Üretici Kadın Pazarı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, pazarda bulunan kaliteli ürünlerin uygun fiyatlarla tüketicilere sunulduğunu belirtti.

Köylü Kadınların Ekonomisine Katkı

Buca Belediyesi Üretici Kadın Pazarı, Doğancılar, Kaynaklar, Belenbaşı, Kırklar, 29 Ekim ve Karacaağaç mahallelerinde üretim yapan kadınların ekonomisine destek oluyor. El emeği ürünlerin yanı sıra lezzetli gıda ürünlerinin de yer aldığı pazar, tüketicilerin ilgisini çekiyor.

Ayda 2 Kez Kuruluyor

Pazar, Buca Belediyesi'nin ana hizmet binasının karşısındaki park alanında ayda 2 kez kuruluyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, pazarda kaliteli ürünleri uygun fiyata bulabileceklerini ifade ederek, tezgâhlarda salçadan turşuya, tarhanadan tahin pekmeze kadar geniş bir ürün yelpazesinin bulunduğunu söyledi.