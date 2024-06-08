Bursa'da yaşanan zincirli döner salıncak kazasıyla ilgili dava başladı. Lunaparkta gerçekleşen kaza sonrasında makinist ve işletme müdürü hakkında 3 yıla kadar hapis istendi. Makinist, "Rüzgar yoktu, aniden esmeye başladı" dedi.

Bursa'da Reşat Oyal Kültürparkı'nda meydana gelen zincirli döner salıncak kazasının davası başladı. Makinist Koray K. ve işletme müdürü Salih T., "Taksirle yaralama" suçundan yargılanıyor.

Kaza, 2023 Nisan'da lunaparkta yaşandı. Lodosun etkisiyle hızla dönen salıncakların bir kısmı ağaçlara temas etti. Makinist, salıncığı durdurmak için müdahale etti ancak koltuklar çarpışınca yaralılar oldu.

Polis, işletme müdürü ve makinisti gözaltına aldı. Ancak şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, sanıkların 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Salih T. savunmasında kaza sırasında orada olmadığını, bakımların düzenli yapıldığını belirtti. Makinist Koray K. ise rüzgarın ani esmesiyle kaza olduğunu ifade etti.

Duruşmada müşteki olarak ifade veren C.K., makinistin emniyet kemerini bağlamadığını ve acil müdahalede bulunmadığını söyledi. Mağdurların avukatı Cem Atlı ise her iki sanığın da kusurlu olduğunu savundu. Mahkeme, eksik evrakların giderilmesi için duruşmayı erteledi.