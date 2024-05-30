Kazada, araçta bulunan Gülçin Öztürk, Haydar Akyurt ve Emine Akyurt yaralandı. Durumlarının ciddi olduğu öğrenilen Haydar ve Emine Akyurt, Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Kaza, saat 17.30 sularında, Çanakkale’den Balıkesir’in Edremit ilçesine seyahat eden otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Otomobilin şarampole yuvarlanmasını gören diğer sürücüler hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları hızlıca Ezine Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Yaralıların durumu ciddi

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülçin Öztürk’ün durumu stabil iken, Haydar Akyurt ve Emine Akyurt’un durumunun ağır olduğu bildirildi. Yaralılar, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Jandarma olayı araştırıyor

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.