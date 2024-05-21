Gider, ziyarette Çanakkale'nin sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimi için sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Çanakkale'nin tarımsal potansiyelinin sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı besleyebilecek kadar yüksek olduğunu belirten Gider, bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Coğrafi işaret tescilli ürünler ve sulama yatırımları ön planda

Gider, Çanakkale'nin coğrafi işaret tescilli ürünlerinin sayısının artırılması ve bu ürünlerin en yüksek kar payı ile üreticilere satılabilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi. Bu kapsamda Çanakkale'nin sulama altyapısına da önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ziraat mühendisleri odası başkanı türkmen işbirliğine memnun

Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Onur Sinan Türkmen ise ziyaretleri için Ayhan Gider'e teşekkür ederek, sivil toplum kuruluşları ile istişare edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkmen, odanın Çanakkale tarımının gelişmesi için her zaman hazır olduğunu ve Gider ile işbirliğine açık olduklarını belirtti.

