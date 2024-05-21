ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, birinci sürgün yaş çay alımlarının 4 Mayıs'ta başladığını ve serbest bir şekilde devam ettiğini duyurdu. Ancak, günlük mubayaanın 12 bin tonun üzerine çıkması nedeniyle yarından itibaren dekara 50 kilogram alım yapılacağı açıklandı.

Çay alımının detayları ne?

ÇAYKUR'un açıklamasında, çay hasadının 3-5 günde bitirilemeyeceğine dikkat çekilerek, üreticilerin acele etmeden günlük limitlere uygun yaş çay hasadı yapmasının kalite açısından önemli olduğu vurgulandı. Kurumun günlük mubayaasının 12 bin tonun üzerine çıkması nedeniyle işletmelerin zorlandığı belirtilerek, yarından itibaren kısa bir süre için dekara 50 kilogram alım yapılacağı ve bu sayede normal şartlara dönüleceği ifade edildi.

Çay Üreticileri Ne Diyor?

ÇAYKUR'un kontenjan kararına çay üreticilerinden farklı tepkiler geldi. Bazı üreticiler, kararın çay kalitesini artıracağını savunurken, bazıları ise geçim sıkıntısı yaşayacaklarını belirterek karara tepki gösterdi.

Konuyla İlgili Uzman Görüşleri

Çay uzmanları, ÇAYKUR'un kontenjan kararının çay kalitesini artırma potansiyeline sahip olduğunu ancak üreticilerin mağdur olmaması için destekleyici önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

Gelecekte Neler Bekleniyor?

ÇAYKUR'un kontenjan kararının ne kadar süreyle devam edeceği henüz netlik kazanmadı. Ancak, kurum yetkilileri, durumun yakından takip edildiğini ve normal şartlara dönüldüğünde kontenjan uygulamasının kaldırılacağını ifade etti.