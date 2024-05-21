İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. bünyesinde, Yapay Zeka ve Akıllı Şehirler Müdürlüğü kuruldu. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın seçim vaatlerinden biri olan müdürlük, İzmir’i yapay zekada öncü kent yapma hedefiyle inovasyon ve teknoloji odaklı projeleri hayata geçirecek.

Yapay Zeka ve Akıllı Şehirler Müdürlüğü, öncelikle akıllı ulaşım sistemleri için çalışacak. Trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinin optimizasyonu ile kentteki ulaşım sorunlarının azaltılması öncelikli hedef olacak.

Akıllı enerji çözümleri ile şehrin enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanılması için de yapay zeka destekli projeler üzerinde çalışacak birimin diğer çalışma alanları ise şöyle olacak:

Mobilite teknolojileri

Trafik akışını optimize etmek, sürücü davranışlarını analiz etmek gibi birçok alanda kullanılacak. Örneğin, trafik sıkışıklıklarını önlemek için gerçek zamanlı veri analizleri yaparak sürücülere alternatif rotalar önerecek.

Akıllı toplu ulaşım sistemleri

Toplu taşıma araçlarının güzergah optimizasyonu, tahmini varış süreleri ve yolcu yoğunluğu analizlerinde kullanılarak daha güvenilir ulaşım hizmetleri sunacak.

Sürdürülebilir enerji sistemleri

Enerji talebini tahmin etmek, üretimi optimize etmek ve akıllı şebekeleri yönetmek için kullanılarak enerji verimliliğini artıracak ve çevresel etkileri azaltacak.

Büyük veri uygulamaları

Başkan Cemil Tugay'ın sürekli dikkat çektiği büyük veri analizlerinde veri madenciliği ve tahmine dayalı analizler kullanarak çeşitli sektörlerdeki karar verme süreçleri iyileştirilecek.

Trafikte yapay zeka uygulamaları

Trafik akışı optimizasyonu, kaza tahminleri ve hız ihlallerinin tespiti gibi konularda trafik yönetimini ve güvenliğini artıracak.

Belediye hizmetlerinin yapay zeka desteği

Atık yönetimi, su ve enerji dağıtımı, park yeri yönetimi, altyapı bakımı ve vatandaş taleplerinin yönetimi gibi belediye hizmetlerini daha verimli hale getirecek. Ayrıca, şehir planlaması ve kentsel dönüşüm projelerinde veri analizleri ve simülasyonlar yaparak daha sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler oluşturulmasında katkıda bulunacak.

Cemil Tugay kimdir?

Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.

İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.

1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Evli, 2’si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Siyaset Ve Sivil Toplum Kuruluşu Geçmişi

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu.

2011 yılında CHP İzmir il BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarına katıldı.

2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol Başkanlığını yürüttü.

2013-2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-ge Kurulu üyeliği ve ardından başkanlığını yaptı.

2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl süreyle Kent Konseyi’nde çalıştı.

2015 yılında Genel Merkez atamasıyla CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda önce Bilişim Sorumlusu, daha sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı.

2016 yılında önce, Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra ilçe kongresinde seçilerek CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl boyunca bu görevde bulundu.

2017-2018 yıllarında Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve görev yaptı.

2019-2024 yıllarında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.