Yılmaz, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temmuz ayından itibaren AB dönem başkanlığını üstlenecek olan Macaristan döneminde, ilişkilerin somut sonuçlar üretecek bir biçimde ve pozitif gündem çerçevesinde ilerlemesini beklediğimizi vurguladık. Ortak geleceğimiz, değerlerimiz ve çıkarlarımız doğrultusunda, AB ile genişleme sürecinin parçası olan aday ülke olarak üyelik sürecimizi canlandırma ve karşılıklı somut adımlar atarak ilerletme iradesine sahibiz. AB'nin diğer aday ülkeler için gösterdiği açık ve kararlı siyasi iradenin, Türkiye için de eşit koşullarda ve ayrımcılık olmaksızın gösterilmesi gerektiğini belirttik" ifadelerini kullandı.

Görüşmede ayrıca, Türkiye-AB arasında ticaretin artırılması, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize işlemlerinin kolaylaştırılması gibi konuların önemine dikkat çeken Yılmaz, "Bu alanlarda harekete geçilmesi ve daha pozitif bir yaklaşım oluşturulmasının önemini ifade ettik" dedi.

Bölgesel konulara da değinen Yılmaz, Gazze'de ivedi biçimde ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz biçimde Gazze'ye ulaşması hususunda AB ve uluslararası kurumlardan daha yoğun çaba beklediklerini dile getirdi.