CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, etkinliği sert bir dille eleştirdi. Yücel, "ÇEDES bir yıkım projesine, Milli Eğitim Bakanlığı makamını işgal eden zat da bir milli güvenlik sorununa dönüşmüştür" ifadelerini kullandı. Yücel, bu tür etkinliklerin ülkenin geleceğine zarar verdiğini belirtti.

ÇEDES Projesine Tepkiler Artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) kapsamında yapılan etkinlik, sosyal medyada büyük tepki topladı. Birçok kullanıcı, eğitim kurumlarının bu tür etkinliklerle öğrencilerin psikolojisini olumsuz etkilediğini savundu.

Etkinlikte Ne Yaşandı?

Küçükköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, Filistin’e destek vermek amacıyla 5 öğrenci yere yatırıldı ve üzerleri beyaz kefenle örtüldü. Etkinliğin fotoğrafları sosyal medyada yayılınca, birçok kişi bu görüntülerin çocuklar üzerinde travmatik etkiler yaratabileceğini dile getirdi.

MEB'den Açıklama Bekleniyor

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak, kamuoyundan gelen tepkiler ve CHP'nin sert açıklamaları sonrası Bakanlığın nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

CHP'den Eğitimde Değişim Çağrısı

Deniz Yücel, açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın projelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Eğitimde köklü değişimlere ihtiyaç olduğunu belirten Yücel, çocukların güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin gösterisinde beyaz kefen

İstanbul Gaziosmanpaşa’da Küçükköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 'Filistin’e destek' temasıyla düzenlenen etkinliğe onlarca öğrenci katılırken yapılan tiyatro gösterisinde 5 öğrenci yere yatırılarak üzerleri beyaz kefenle örtüldü. Küçük kız çocuklarının başlarının kapatıldığı törende erkek öğrencilerden bazılarına da asker kıyafeti giydirildi.

CHP'DEN TEPKİ | MİLLİ GÜVENLİK SORUNU!

Öğrencilerin beyaz kefenle örtülmesine CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Deniz Yücel'in açıklaması şu şekilde;

"Nasıl bir akıl çocuklara kefen giydirip, onların yıllarca travma yaşamasına sebep olabilir! Nasıl bir düşünce, tarikatları üstelik de Meclis kürsüsünde savunabilir! Bir Milli Eğitim Bakanı( ! ) bir ülkenin geleceğine nasıl böyle dinamit koyar, evlatlarına nasıl böyle bir kötülük yapar? Vicdanı, çocuk sevgisi, asgari pedogoji bilgisi olan hiçbir kişi böyle akıl almaz bir davranışta bulunamaz. ÇEDES bir yıkım projesine, Milli Eğitim Bakanlığı makamını işgal eden zat da bir milli güvenlik sorununa dönüşmüştür."