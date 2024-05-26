Üç fazdan oluşan mevcut tesisin bakım ve yenileme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Tesis, 3 milyon nüfusun atık suyunu arıtarak Körfez’e deşarj edilen suyun kalitesini artırdı. 4. fazın tamamlanmasıyla tesisin kapasitesi %36 oranında artacak ve İzmir, Türkiye’nin en büyük arıtma tesisine sahip kent unvanını geri kazanacak.

Büyük Kanal Projesi'nin Devamı: Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi

2000 yılından bu yana kesintisiz hizmet veren Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, İzmir’in atıksu arıtma yükünü büyük ölçüde üstleniyor. Tesisin günlük arıtma kapasitesi yaklaşık 605 bin metreküp iken, 4. fazın tamamlanmasıyla bu kapasitenin günlük 820 bin metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Bu kapasite artışı, İzmir’in artan nüfusuna ve sanayi gelişimine uyum sağlamayı amaçlıyor.

Revizyon Çalışmalarında Son Aşamaya Gelindi

İZSU Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı Mürüvvet Kılıç, tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Üç fazın tamamındaki havuzların temizliği ve tüm ekipmanların yenilenmesi çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı. Revizyon çalışmalarında sona yaklaştık. Tüm fazların temizliği ve ekipman değişimleri tamamlandı, havuzlar devreye alındı. Boru imalatlarının bir kısmının değişim montaj çalışmaları devam ediyor. Tesisimize giren atık su, standartların üstünde arıtılarak Körfez’e deşarj ediliyor” dedi.

4. Faz ile Kapasite Artışı

Mürüvvet Kılıç, 4. fazın, hem mevcut fazların bakım ve onarım çalışmalarının rahat yapılabilmesi hem de tesisin artan atık su debisini karşılayabilmesi için ek bir ünite olarak planlandığını belirtti. İnşaat çalışmalarının tamamlandığını ve elektromekanik işlerin kısa süre içinde bitirileceğini söyleyen Kılıç, “Bu çalışmalar tamamlandığında tesisin kapasitesi %36 oranında artacak. Tesis, günlük 820 bin metreküp kapasite ile Türkiye’nin en büyük atık su arıtma tesislerinden biri olacak” diye ekledi.

Denizde Canlı Popülasyonunun Devamlılığı Sağlanıyor

Tesis Sorumlusu Çevre Mühendisi Gizem Kuş, tüm atık suların kanalizasyonlar aracılığıyla Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’ne geldiğini, her gün arıtılan sudan numuneler alındığını ve analiz için laboratuvara götürüldüğünü belirtti. Çevre Mühendisi Özge Eskici de, tesise giren ve çıkan suyu analiz ettiklerini ve tesisin %90 verimle çalıştığını belirtti. Eskici, “Arıtmanın ardından suyu denize deşarj ediyoruz. Böylece denizdeki canlı popülasyonunun devamlılığını sağlıyoruz. Temiz bir Körfez, deniz ulaşımı, deniz sporları ve Körfez'deki yaşam için büyük önem taşıyor. Bu nedenle çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz” dedi.