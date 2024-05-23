Çiğli Belediyesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde kaçak olarak inşa edilen barınak ve iskelelerin çevre kirliliğine neden olduğu ihbarları üzerine harekete geçti.

"Kaçak yapılaşmaya müsamaha gösterilmeyecek"

Başkan Onur Emrah Yıldız, kaçak yapıların çevreye verdiği zararı önlemek adına kararlı adımların atılacağını vurguladı. Çiğli Belediyesi, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki dere kenarına kaçak olarak yapılan barınak ve iskelelerin yıkımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bu tarz kaçak yapılara izin verilmeyeceğini belirtti. Yıldız, "Çevre kirliliğine neden olan bu yapılarla mücadele kararlılıkla sürdürülecek" dedi.