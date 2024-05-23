Çiğli Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene, Çiğli Kaymakamı Fatih Görmüş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, Hatice Bahriye Yağcı Vakfı Başkanı Adnan Yılmaz ve mütevelli heyeti üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başladı. Kur'an-ı Kerim okundu, müzik dinletisi ve folklor ekibinin gösterisi gerçekleştirildi. Vakıf Başkanı Adnan Yılmaz, Hatice Bahriye Yağcı'nın yaşamından kesitler sunarak duygularını ifade etti.

Öğrencilerin okuma alışkanlığı artırılıyor

Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Uğurlu, gelişmiş ülkelerde okuma kültürünün önemine vurgu yaparak, öğrencilerin okuma alışkanlığının ve anlama becerilerinin önemini belirtti. Uğurlu, yarışmanın 1400 öğrenci tarafından başvurulan bir platform olduğunu ve 47 öğrencinin dereceye girdiğini açıkladı.

Yarışmanın amacının öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, kelime dağarcıklarını geliştirmek ve Türkçeyi etkili kullanmalarını sağlamak olduğu ifade edildi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri, kitaplar ve birer altın hediye edildi. Bu anlamlı etkinlik, eğitimde başarının desteklenmesi adına önemli bir adım olarak kaydedildi.