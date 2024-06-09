Akdeniz Koruma Derneği’nin önderliğinde belediye ve dalış okulunun destekleriyle dalış ekibi, su altındaki atıkları temizledi. Hayalet ağın yanı sıra içinde halat, misina gibi malzemelerin olduğu 40 kilo atık çıkarıldı. Kıyıda ise Burgaz Sahilinde gönüllülerin katılımıyla bir temizlik gerçekleşti. Özel bir yöntemle gönüllülerle atık toplandı. Toplanan atıklar plastiklerin kaynağının araştırılması çalışmalarında kullanılacak. Etkinlik sonunda konuşan AKD Datça Bozburun Saha Yöneticisi Elif Yerebakan İncedemir “14 yıldır Fener Adası açıklarında deniz yaşamını tehdit eden bu hayalet ağı çıkarmamıza yardım eden herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Editör: Sude Kula