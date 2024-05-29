Zandar, "Acil önlem alınmazsa birçok firma kepenk kapatacak" diye uyardı.

Döviz kuru ve maliyetler sektörü sıkıştırıyor

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, düzenlediği basın toplantısında sektördeki sıkıntıları dile getirdi. Zandar, özellikle döviz kurundaki artış ve maliyetlerin yükselmesinin deri ve deri mamulleri sektörünü mali anlamda krize sürüklediğini vurguladı.

Asgari ücret zamları ve kalifiye eleman sorunu

Zandar, sektörde kalifiye eleman eksikliği olduğunu ve asgari ücret zamlarının da maliyetleri artırdığını kaydetti. Zandar, "Emek yoğun bir sektörüz ve yanımızda kalifiye olmayan personel çalıştırma imkanımız yok. Ancak bu kişiler asgari ücretle çalışmıyorlar. İki yıldan beri asgari ücret uygulanan enflasyon oranındaki zamlardan sonra aynı oranda artış uygulamak zorunda kaldık" dedi.

Deri konfeksiyon ve ayakkabıda maliyetler uçtu

Deri konfeksiyon ve ayakkabıda maliyetlerin çok yüksek seviyelere ulaştığını belirten Zandar, "Deri konfeksiyonda da ayakkabıda da şu anda değer çok yaklaşarak yüzde 62’lik bir orana ulaşmış. Biz bugün ortalama 26 dolar kilogram başı ayakkabı ihracatı yapıyorsak bunun için de 16 dolar genel giderimiz var. Bunun üstüne malzeme, firma karı, varsa finansman maliyet, varsa bina kira fiyatı gelecek. Arada kalan rakam geri kalan her şeyi kapsıyor" diye konuştu.

"Sektördeki firmalar yurt dışına kaçabilir"

Maliyetlerin artması ve döviz kurunun yüksek olması nedeniyle sektördeki firmaların zor durumda olduğunu anlatan Zandar, "Kurda mutlaka değişim olması gerektiğini söylüyoruz. Eğer bu yıl, kurdaki değişim gerçekten enflasyon oranında olmazsa, Ocak ayında yine yüzde 40-50 zamla karşılaşırsak bu sektördeki bu yüzde 62’lik oran yüzde 72’lere çıkacak ve o zaman bu fabrikaların hepsi kapanacak, firmalar yurt dışında başka yerlerde üretim yaptıracak. Reel anlamda Türkiye’de bu ürünü yapmanın hiçbir anlamı kalmıyor. Bu işsizlik demek, personelin bir daha bu sektöre girmemesi demek. İhracatçı satış fiyatını kendisi belirleyemiyor, müşteri belirliyor. Avrupa’da enflasyon oranı yüzde 2’lere kadar düştü" dedi.

Acil önlem çağrısı

Erkan Zandar, sektördeki krizin çözümü için acil önlem alınması gerektiğini vurguladı. Zandar, "Hükümetten sektöre özel teşvikler ve destekler bekliyoruz. Döviz kurunda enflasyon oranında bir düzeltme yapılması gerekiyor. Aksi takdirde sektördeki birçok firma kepenk kapatmak zorunda kalacak" diye konuştu.