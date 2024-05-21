Kararın ardından başlatılan inceleme süreci, Polat'ın tahliye durumunu belirleyecek önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Geçtiğimiz sene kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat, cezaevinde yaşadığı zorluklar sonucunda kendisine zarar vermeye başladı. Bu durumu dikkate alan avukatları, Polat'ın ruh sağlığı açısından cezaevinde kalmasının uygun olmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Ancak bu talebin reddedilmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

Gözler rapora çevrildi

Polat'ın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemeler sonucunda çıkarılacak rapor, tahliye durumunu belirleyecek önemli bir belge olacak. Bu rapor, Polat'ın ruh sağlığı ve cezaevinde kalmanın fiziksel ve psikolojik etkileri gibi faktörler üzerinde detaylı bir değerlendirme yapacak. Ardından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu raporunu değerlendirerek Polat'ın tahliye durumuna ilişkin kararını verecek.

Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme süreci devam ederken, avukatları ve yakın çevresi Polat'ın sağlık durumunu yakından takip ediyor.