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Kazada haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, değer kaybı tazminatı talep edebilirsiniz. Kusurlu tarafın sigorta şirketine başvurarak gerekli evrakları öğrenin ve tazminat hakkınızı kullanın.

Sigorta Bilgileri: Trafik sigortası bilgilerinizi doğru ve eksiksiz girin.

Kaza Senaryosu: Kazanın nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı bir şekilde açıklayın.

Konum Bilgisi: Bulunduğunuz konumu doğru bir şekilde girin. Araç Bilgileri: Kazaya karışan araçların bilgilerini eksiksiz girin.

Tutanak Oluşturma: "Yeni tutanak oluştur" veya "yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden size uygun olanı seçin.

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e-Devlet'in yeni uygulamasıyla artık kaza tespit tutanak larını kolayca doldurabilirsiniz. Akıllı telefonunuzdan e-Devlet'e giriş yaparak, dakikalar içinde kaza tutanağınızı oluşturabilirsiniz. Peki, bu yeni özellik nasıl kullanılır ve nelere dikkat etmelisiniz?

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