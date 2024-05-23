e-Devlet'in yeni uygulamasıyla artık kaza tespit tutanaklarını kolayca doldurabilirsiniz. Akıllı telefonunuzdan e-Devlet'e giriş yaparak, dakikalar içinde kaza tutanağınızı oluşturabilirsiniz. Peki, bu yeni özellik nasıl kullanılır ve nelere dikkat etmelisiniz?
e-Devlet kaza tutanağı nedir? nasıl kullanılır?
e-Devlet'in "Kaza Tutanağı Oluşturma" özelliği, trafik kazalarında yaşanan bürokratik işlemleri kolaylaştırmayı hedefliyor. Artık kağıt formlarla uğraşmanıza gerek yok. İki aracın karıştığı kazalarda, e-Devlet Mobil üzerinden hızlıca tutanağınızı oluşturabilirsiniz.
Adım adım e-Devlet kaza tutanağı doldurma rehberi:
Arama: e-Devlet Mobil uygulamasında "Kaza Tutanağı" araması yapın.
Tutanak Oluşturma: "Yeni tutanak oluştur" veya "yeni tutanağa dahil ol" seçeneklerinden size uygun olanı seçin.
Konum Bilgisi: Bulunduğunuz konumu doğru bir şekilde girin.Araç Bilgileri: Kazaya karışan araçların bilgilerini eksiksiz girin.
Kaza Senaryosu: Kazanın nasıl gerçekleştiğini ayrıntılı bir şekilde açıklayın.
Fotoğraflar: Kazaya ilişkin fotoğrafları yükleyin (hasar durumu, plakalar vb.).
Sigorta Bilgileri: Trafik sigortası bilgilerinizi doğru ve eksiksiz girin.
Gönderim: Tutanak tamamlandıktan sonra Sigorta Bilgi Merkezi'ne gönderin.
Değer kaybı tazminatı hakkınızı unutmayın!
Kazada haklı olduğunuzu düşünüyorsanız, değer kaybı tazminatı talep edebilirsiniz. Kusurlu tarafın sigorta şirketine başvurarak gerekli evrakları öğrenin ve tazminat hakkınızı kullanın.