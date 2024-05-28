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C.A, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yerinde gelen sürücünün babası ise gözyaşlarını tutamadı.

Sürücüye trafik kuralları ihlali ve köprüye zarar vermekten para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinin kontrolünde 3.08 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan hafif yaralı sürücü, tedaviyi kabul etmedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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