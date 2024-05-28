Edremit’in İkizçay Mahallesi’nde geçirdiği kazada iki ayağını kaybeden vatandaşa destek olmak için Edremit Belediyesi harekete geçti. Bir hayırseverin temin ettiği akülü araç, engelli vatandaşa teslim edildi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen bu tür faaliyetler, Edremit Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından devam ettirilecek.

Engelsiz hayatı kentin her noktasında sağlayacaklarını ifade eden Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak ve onların toplum içindeki yerlerini daha da güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Toplumun engelli bireylere karşı duyarlılığını arttırmak, hepimizin birer engelli adayı olduğumuzun bilinciyle hak ettikleri yaşam koşullarını onlara sağlamak zorundayız. Bunun için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz” dedi.