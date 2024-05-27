Sınav stresiyle başa çıkmalarına yardımcı olmayı hedefleyen bu program, öğrencilere psikolojik destek sağlamak amacıyla tasarlandı.

"Öğrencilerin yanındayız"

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar dileyerek, bu zorlu süreçte onların yanında olduklarını vurguladı. Başkan Ertaş, "Yaklaşan sınav, öğrencilerin stres düzeyini artırmış olabilir. Bu destek programıyla onların yanında olmak ve sınav öncesi desteğimizi sunmak istiyoruz," dedi. Programın özellikle online platformlar üzerinden gerçekleştirilmesinin, öğrencilerin kolayca erişim sağlayabilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Program kapsamında, uzman psikologlar ve eğitimciler tarafından çeşitli seminerler düzenlenecek. Bu seminerlerde sınav kaygısını yönetme, etkili çalışma teknikleri ve motivasyon artırma konularında bilgiler verilecek. Ayrıca, öğrencilerin bireysel olarak danışmanlık alabileceği online oturumlar da planlandı.