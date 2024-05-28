Çevre düzenlemesinin yeni haliyle vatandaşlara konforlu biz seyir imkânı sunan Ata Meydanı’nda, Efes Selçuk Spor Kulübü Dans Topluluğu eğitmeni Engin Özsümer koordinatörlüğünde Söke Dans Okulu ve Zuda Dans Kuşadası Okulları’nın katılımıyla festival tadında Latin Dansları Gecesi yaşandı. Dans eğitmenleri ve dans okulundaki öğrencilerin gerçekleştirdiği birbirinden güzel koreografiler Efes Selçuk’lu vatandaşlardan tam not aldı.

Ata Meydanı’nda düzenlenen Latin Dans Gecesi yerli ve yabancı vatandaşların yoğun ilgisiyle geç saatlere kadar sürdü. Latin Dans Gecesi’ne katılan dansçıların salsa, bachata ve kizomba dansları alkışlar eşliğinde izlendi.

Efes Selçuk Spor Kulübü Dans Topluluğu eğitmeni Engin Özsümer, Ayasuluk Kafe’de çarşamba günleri 19.00 – 21.00 saatleri arasında dans severlerle bir araya gelip dans çalışmaları yaptıklarını ifade etti. Toplamda 25 öğrencileri olduğunu ve salsa, bachata ve kizomba dansları öğrettiğini aktaran eğitmen Engin Özsümer, katılımın yoğun ve derslerin eğlenceli geçtiğini söyledi. Dans severlere sosyalleşmek için alan açtıklarını ve ders saatlerinden sonra öğrencilerin pratik yapmaları için Latin Dansı Gecesi düzenlediklerini dile getiren Engin Özsümer, bu alanda ilgisi olan tüm vatandaşları dans derslerine katılmaya davet etti.