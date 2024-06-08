Efes Selçuk'un incisi Pamucak Sahili, yaz aylarına yenilenmiş ve modern bir görünümle hazır hale getirildi. Uzun kumsalıyla tatilcilerin ve piknik yapmak isteyenlerin vazgeçilmez adresi olan Pamucak Sahili, yapılan yenileme çalışmalarıyla göz dolduruyor.

Yenileme süreci kapsamında, Efes Selçuk Belediyesi tarafından Pamucak Sosyal Tesisleri ve piknik alanları titizlikle ele alındı. Piknik alanlarında bulunan oturma grupları tamamen yenilenerek, daha modern ve kullanışlı hale getirildi. Ayrıca, ziyaretçilerin sıcak yaz günlerinde güneşten korunmaları için gölgelikler de yenilendi.

Efes Selçuk Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği demircilik ve marangozluk işlemleriyle, atölyelerde yenilenen oturma grupları, kurumsal tasarruf sağlarken tesislerin estetik ve işlevselliği artırıldı.

Yenilenen Pamucak Sahili ile ilgili açıklamalarda bulunan Efes Selçuk Belediye Başkanı, "Pamucak Sahili, kentimizin önemli turizm ve dinlenme noktalarından biri. Yaptığımız yenileme çalışmalarıyla, ziyaretçilerimize daha modern ve konforlu bir deneyim sunmak istedik. Hem yerli hem de yabancı turistlerin memnuniyetini artırmak için sürekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.