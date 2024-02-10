EMITT Fuarı'nda Şanlıurfa, 3. gününde de yoğun ilgiyle karşılandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Valiliği iş birliğiyle, Şanlıurfa İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye merkez ilçe belediyelerinin de destekleriyle Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Şanlıurfa'nın tarihi, kültürü, müziği ve gastronomisi etkileyici bir şekilde tanıtıldı.

Fuarın üçüncü gününde de Şanlıurfa stantları, özellikle turistik potansiyeli ve zengin kültürüyle büyük ilgi gördü. Katılımcılar, Şanlıurfa'nın eşsiz atmosferini keşfetme fırsatı bulurken, tarihi dokusu ve geleneksel değerleriyle büyülendiler. Şehrin UNESCO tescilli müzikal mirası ve damak çatlatan lezzetli gastronomisiyle yapılan tanıtımlar da fuara katılanları etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

EMITT Fuarı'nın 2024 yılında, Şanlıurfa'nın turizm potansiyeline dair büyük umutları yeşertti. Hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Şanlıurfa, fuar kapsamında ulusal ve uluslararası turizm iş adamlarının dikkatini çekti. Özellikle 2024 yılında Şanlıurfa'yı ziyaret etmek isteyen turistlere yönelik projeler ve turistik olanaklar, fuara katılan iş adamlarının ilgi odağı oldu.

Bu yoğun ilgi, Şanlıurfa'nın 2024 yılında turizmde önemli bir ivme kazanacağını gösteriyor. Şehrin turistik cazibesinin ulusal ve uluslararası arenada artmasıyla, gelecek yıllarda kentin daha fazla ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı organizasyonu, fuara katılanların takdirini kazandı. Ziyaretçiler, Şanlıurfa'nın turistik cazibesini artırmaya yönelik gerçekleştirilen bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ettiler. Şanlıurfa, EMITT Fuarı'nda sergilediği başarılı performansla bölgesel turizme önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor.

Fuarı ziyaret eden Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Genel Sekreteri Mehmet Duman da fuarda Şanlıurfa standının oldukça başarılı olduğunu belirterek herkesin medeniyetler beşiği, Şanlıurfa’yı ziyaret etmesi gerektiğini kaydetti.

Şanlıurfa’da görev yapan turizm acenteleri de fuardaki ilgi ve yoğunluktan oldukça memnun kaldı. Şanlıurfa standına oldukça emek verildiğini aktaran turizm seyahat acenteleri burada 2024 yılında ait konaklama sözleşmeleri imzaladıklarını ve Şanlıurfa’ya daha çok turist çekmek için çok önemli bir organizasyona katıldıklarını aktararak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliğine teşekkürlerini ilettiler.